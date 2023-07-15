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Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor: 120'nin üzerinde kurşun izi...

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#Muğla#Marmaris#15 Temmuz
Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 10:56

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerlerce basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o geceki haliyle korunuyor.

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Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

120'NİN ÜZERİNDE KURŞUN İZİ

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

Marmaristeki otelde 15 Temmuzdaki çatışmanın izleri duruyor: 120nin üzerinde kurşun izi...

 

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#Muğla#Marmaris#15 Temmuz

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