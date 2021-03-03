Marmaris'te yerleşik yaşayan 65 yaş ve üzeri yabancılar, 2'nci doz aşılarını oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Koronavirüs Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre yürütülen aşılama programı kapsamında, Marmaris'te yerleşik yaşayan yabancılar, e-Nabız üzerinden ve 182 hattından telefonla randevu alarak, Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki 2 özel hastane ile aile hekimliklerinde, 20- 22 Şubat tarihleri arasında ilk doz aşılarını oldu. İkinci doz aşılar da bu hafta başında tamamlandı.

Aşılamaları tamamlanan 65 yaş ve üzeri yaklaşık 700 yerleşik yabancı, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarıldı. Marmaris İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ahmet Mutlu Arıcı, "Hastanemizde, ilçemizde yerleşik yaşayan 51 yabancı uyruklu kişinin sorunsuz şekilde koronavirüs aşıları yapıldı. Kimi yabancılar ülkelerinde hak etmedikleri aşılamayı ülkemizde oldukları için mutlu olduklarını söylediler" dedi.

'ALMANYA'DA AŞILAMA BU KADAR HIZLI İLERLEMİYOR’

Marmaris'teki özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Osman Erez de "Türkiye'de yaşayan yabancıların aşı olma hakları var. Yerleşik yabancıların Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinde 99 ile başlayan numaralara Sağlık Bakanlığı e-Nabız hattına aşılama uygundur yüklemesi yapılıyor. Ardından da 182 hattı veya e-Nabız üzerinden randevu alarak geliyorlar. Örneğin Almanya'da aşılama bu kadar hızlı ilerlemiyor. İlçemizdeki yerleşik yabancılar, bizim aşılama sürecimizin hızlı ilerlemesinden çok memnun ve mutlular" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE SAĞLIKLI VE MUTLUYUZ'

20 yıldır eşiyle birlikte Marmaris'te yaşayan İngiliz uyruklu Elizabeth Tracy (68), "Ailemle birlikte koronavirüs aşılarımı oldum, çok mutluyum. Burada sağlık sistemi çok güzel ve sorunsuzca işliyor. Aşılama sonrası hiçbir sorun yaşamadım. Eşim hastanede bir rahatsızlığı nedeniyle tedavi oluyor ve çok güzel bakılıyoruz. Marmaris'te yaşamaktan huzurlu ve mutluyum. Bizlere gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Plajda eşiyle birlikte güneşli havanın keyfini çıkaran İngiliz Mally George Winston (73), "30 yıldır Marmaris'te yaşıyorum. 12 yıl önce ikametgahımı Marmaris'e aldırdım ve tamamen yerleştim. Eşim ve ben iki doz koronavirüs aşımızı olduk. Randevu alma ve aşılama sürecinde hiçbir sorun yaşamadık. Aşı sonrası çok mutluyuz. Marmaris'in güzel havasının tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Marmaris'teki özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan İngiliz Rebecca Yıldız, "12 yıldır Marmaris'te yaşıyorum ve hastanemizde sağlık görevlisi olarak çalışıyorum. İki doz aşımı oldum ve hiçbir sorun yaşamadım. Burada sağlık sistemi birçok ülkeye göre çok güzel. Marmaris'te çok mutluyum, huzurluyum" dedi.