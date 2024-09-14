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Marmaris’te Şahan Gökbakar’ın kaçak yapısı mühürlendi

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#Şahan Gökbakar#Marmaris#Kaçak Yapı
Marmaris’te Şahan Gökbakar’ın kaçak yapısı mühürlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 01:14

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Şahan Gökbakar’a ait ruhsatsız yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından mühürlendi.

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Marmaris’te tekneyle ulaşım olan bir koyda bulunan Şahan Gökbakar’a ait kaçak yapıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince inceleme yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekiplerince, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi’ne ait olan ve ‘Nitelikli Doğal Koruma Alanı’nda yer alan ruhsatsız yapıda inceleme yapılarak, yapı tatil zaptı düzenlendi. İncelemelerin ardından mesken ile eklentilerinin mühürlendiği öğrenildi.

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#Şahan Gökbakar#Marmaris#Kaçak Yapı

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