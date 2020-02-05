MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi
GeriGündem Marmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 05.02.2020 - 16:45,Son Güncelleme:/

Marmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor. Marmaris'te sağanak denizin rengini değiştirdi

Marmaris'te sağanakla derelerden gelen su, denizin rengini değiştirdi. Derelerdeki çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz, kahverengiye döndü.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe, Kemeraltı, Çamdibi, Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Sahillerde ve yat limanında yüksek dalgalar oluştu. Yat limanındaki işletmeler, dalgalardan etkilendi. Birçok işletme kapatıldı, açık olanlar önlem aldı.

Bodrum

Bodrum'da saatteki hızı 40 ila 50 kilometreyi bulan lodos ile sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kumbahçe sahilindeki bazı işletmelerin masa ve sandalyeleri, dalgalar nedeniyle devrildi. Dalgaların zaman zaman sahildeki iş yerlerine vurması nedeniyle, işletmeciler kapı ve pencerelerde tedbir aldı.

Fethiye

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluştu.
Çalış plajında işletmesi bulunan Mutlu Uzunoğlu, AA muhabirine, kış aylarının başından beri bu kadar kuvvetli rüzgarla karşılaşmadıklarını, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı iş yerinde nöbet tuttuğunu söyledi.

Marmariste sağanak denizin rengini değiştirdi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle