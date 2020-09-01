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Fırat AKAY/MUĞLA,(DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 18:58 | Son Güncelleme:

Marmaris'te 41 kaçak göçmen kurtarıldı

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Marmaris'te 41 kaçak göçmen kurtarıldı
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MARMARİS'te, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 07.17 sıralarında Alaca Burun açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, söz konusu bölgeye gelerek lastik bottaki 41 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 41 kaçak göçmen kıyıya çıkarıldı. Göçmenlerle ilgili işlemler sürüyor.

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