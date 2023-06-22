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Marmaris yeniden yeşeriyor

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Marmaris#Orman
Marmaris yeniden yeşeriyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 07:00

Muğla’nın Marmaris ilçesi geçen yıl 21 Haziran’da çıkan orman yangınının ardından adeta küllerinden yeniden doğuyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Marmaris, yeşil vatanın kahramanlarının insanüstü emeği ile küllerinden doğarak yeniden yeşile kavuştu” dedi. 

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Muğla’nın turistik ilçesi Marmaris’in Bördübet mevkisindeki ormanda, 21 Haziran 2022’de çıkan yangın, gece havadan müdahalenin yapılamaması ve rüzgârın da etkisiyle yayılmıştı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 5’inci gün sonunda söndürülürken, 4 bin 392 hektarlık orman kül oldu. Yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan Sacit Ayhan tutuklanmıştı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nce bölgede çalışmalara hemen başlandı. Bördübet ve Değirmenyanı’ndaki yanık sahalar, üretim çalışmaları kapsamında yanan ağaçlardan temizlendi.

Marmaris yeniden yeşeriyor

İLK FİDAN 11 KASIM’DA

İlk fidanlar 11 Kasım’da Milli Ağaçlandırma seferberliği kapsamında toprakla buluşturuldu. Bölgede yanan alanların geri kalan kısmında doğal ve suni gençleştirme yöntemi uygulandı. Tohum atma ve dal serme çalışması yapılan alanlarda fidanlar yükseldi. Yangının birinci yılında yanan alanlarda yapılan çalışmalar, dron ile havadan görüntülendi. Yangından hemen sonra ve 1 yıl sonra aynı noktada çekilen görseller, alandaki değişimi gözler önüne serdi.orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bazı başarılar toprağa yeşil ile yazılır. Marmaris, yeşil vatanın kahramanlarının insanüstü emeği ile küllerinden doğarak yeniden yeşile kavuştu. Küller arasından yükselen bir destanı, 1 yıl içinde yazan tüm neferlerimizi yürekten kutluyorum” dedi. 

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#Muğla#Marmaris#Orman

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