Marmara’yı sağanak ve fırtına vurdu

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Dün itibarıyla tüm Marmara Bölgesi’nde etkisini arttıran sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panoları, paneller devrildi, deniz ulaşımı aksadı ve trafik yoğunluğu yaşandı. Bakırköy’de fırtına nedeniyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Maltepe’de de yol kenarındaki çam ağacı, şiddetli rüzgâr nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek kaldırdı. Ağacın aydınlatma direğinde asılı kalması olası bir faciayı önledi.

Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde ise yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgâr nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Kaldırımda bulunan çok sayıda skuter ise devrilen panelin altında kaldı. Öte yandan gün boyu yaşanan fırtına sebebiyle kentteki deniz ulaşımında aksamalar oldu, çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Yağış ve fırtına trafikte de sıkıntılara yol açtı.

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FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale’de etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Lapseki’de yollar suyla doldu, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği de duyuruldu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada’dan saat 07.00, 13.00 seferleri, Kabatepe’den ise saat 09.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.