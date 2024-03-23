Marmaray saldırganı ağaca tırmanıp saklanmış

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Olayla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Akay’ın 5 ay önce Karadereli’nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüldü. Akay’ı görenler cep telefonu ile o anları kaydetmeye başlarken, Akay ise tırmandığı ağaçtan iniyor.

