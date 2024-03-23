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Marmaray saldırganı ağaca tırmanıp saklanmış

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#Marmaray#Göztepe#Saldırgan
Marmaray saldırganı ağaca tırmanıp saklanmış
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:00

İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Marmaray İstasyonu’nda 15 Mart’ta istasyonun güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli’ye, istasyonun temizlik çalışanı Çetin Akay bıçakla saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Akay tutuklanmıştı. Saldırı anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansımıştı.

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Olayla ilgili olarak yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Akay’ın 5 ay önce Karadereli’nin evinin önüne geldiği, evinin önündeki ağaçlara tırmandığı ve kendini kamufle ettiği görüldü. Akay’ı görenler cep telefonu ile o anları kaydetmeye başlarken, Akay ise tırmandığı ağaçtan iniyor.
 

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#Marmaray#Göztepe#Saldırgan

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