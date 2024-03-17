Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisini bıçakladı

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O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, saldırıyı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenildi. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Aktay adliyeye sevk edildi. Saldırı anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.