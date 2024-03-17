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Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisini bıçakladı

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#Marmaray#Çetin Aktay#Göztepe Marmaray İstasyonu
Marmaray istasyonunda kadın güvenlik görevlisini bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2024 07:00

İSTANBUL Göztepe Marmaray İstasyonu’nda önceki gün akşam saatlerinde istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay (36) yüzü maskeli ve kapüşonlu halde, aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülnihal Karadereli’nin (34) yanına yaklaştı.

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O sırada Aktay, yanında bulunan bıçağıyla kadın görevliye saldırmaya başladı. Yüzünden aldığı bıçak darbesiyle Gülnihal Karadereli kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bıçakla yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karadereli’nin yüzüne 40 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Aktay’ın emniyetteki sorgusunda Gülnihal Karadereli’ye kin beslediği, saldırıyı bundan dolayı gerçekleştirdiği öğrenildi. 11 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Aktay adliyeye sevk edildi. Saldırı anı istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

 

 
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#Marmaray#Çetin Aktay#Göztepe Marmaray İstasyonu

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