MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıktı
GeriGündem Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Güven HASBAŞ- Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 20:57,Son Güncelleme:

Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Marmaray'dan geçerek Avrupa’ya otomotiv yedek parçası ve beyaz eşya götürecek ilk tren, Sakarya’nın Arifiye ilçesinden saat 20.20 sıralarında hareket etti.

Türkiye’nin ihracat potansiyeli açısından yeni bir dönemi başlatacak olan ve Avrupa’ya Sakarya’da üretilen otomotiv yedek parçaları ile beyaz eşya taşıyacak olan ilk tren, Marmaray’ı kullanarak Avrupa yolu tutacak. İlk olarak Sirkeci Garı’nda mola verecek olan tren buradan tekrar yola çıkarak Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya gidecek.

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden yola çıkacak olan ilk tren, yapılan kontrollerin ardından saat 20.20 sıralarında hareket etti. Hareket öncesi görevliler erzaklarını iftar açmak için lokomotife götürürken, hareket öncesi yol güvenliği için kontroller yapıldıktan sonra tren yola çıktı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle