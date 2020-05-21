Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıktı

Türkiye’nin ihracat potansiyeli açısından yeni bir dönemi başlatacak olan ve Avrupa’ya Sakarya’da üretilen otomotiv yedek parçaları ile beyaz eşya taşıyacak olan ilk tren, Marmaray’ı kullanarak Avrupa yolu tutacak. İlk olarak Sirkeci Garı’nda mola verecek olan tren buradan tekrar yola çıkarak Macaristan, Avusturya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya’ya gidecek.



Sakarya’nın Arifiye ilçesinden yola çıkacak olan ilk tren, yapılan kontrollerin ardından saat 20.20 sıralarında hareket etti. Hareket öncesi görevliler erzaklarını iftar açmak için lokomotife götürürken, hareket öncesi yol güvenliği için kontroller yapıldıktan sonra tren yola çıktı.