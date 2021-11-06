Marmaray çalışıyor mu? Son dakika Marmaray sefer saatleri bilgisi

6 Kasım 2021 Cumartesi gününde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, en çok tercih edilen vasıtalardan Marmaray çalışıyor mu merak ediyorlar. İşte, Marmaray sefer saatleri bilgisi son dakika...
MARMARAY ÇALIŞIYOR MU? SON DAKİKA...
6 Kasım 2021 Cumartesi günü Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı- Gebze- Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy- Pendik- Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletilmektedir. Belirtilen tren aralıkları trafik durumuna göre değişiklik gösterebilir.
MARMARAY SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ