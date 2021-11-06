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Marmaray çalışıyor mu? Son dakika Marmaray sefer saatleri bilgisi

#Marmaray Çalışıyor Mu#Son Dakika Marmaray#Marmaray Sefer Saatleri
Marmaray çalışıyor mu Son dakika Marmaray sefer saatleri bilgisi

Dün itibariyle yaşanan yoğun sis nedeniyle vapur seferlerinin akşam saatlerinde iptal edilmesi, Marmaray ulaşımına talebi artırdı. Aynı sorunun bugün de devam edip etmediği merak edilirken, Marmaray sefer saatleri de araştırma konusu oldu. Peki bugün Marmaray çalışıyor mu, sefer saatleri değişikliğe uğradı mı? İşte, son dakika Marmaray sefer bilgileri...

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6 Kasım 2021 Cumartesi gününde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, en çok tercih edilen vasıtalardan Marmaray çalışıyor mu merak ediyorlar. İşte, Marmaray sefer saatleri bilgisi son dakika...

MARMARAY ÇALIŞIYOR MU? SON DAKİKA...

6 Kasım 2021 Cumartesi günü Marmaray trenleri 10 vagonlu setler ile Halkalı- Gebze- Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla, Ataköy- Pendik- Ataköy arasında 8 dakika aralıklarla işletilmektedir. Belirtilen tren aralıkları trafik durumuna göre değişiklik gösterebilir.

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