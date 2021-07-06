Marmara’nın güneyinde kabus bitiyor

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı’nın 22 maddelik “Marmara Denizi Koruma Eylem Planı” kapsamında 8 Haziran’da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi’nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

Bursa’da Gemlik Körfezi ve açıkları, Mudanya ilçesi açıkları ve Güzelyalı sahili, Yalova’da kent merkezi, Altınova, Topçular Feribot İskelesi, Çınarcık, Esenköy, Armutlu, Balıkesir’de Erdek sahilleri, Çanakkale’de kent merkezi, Lapseki ilçesi, tarihi Gelibolu Yarımadası, Kilitbahir, Eceabat, Seddülbahir koyunda yaklaşık 4 haftadır etkili olan müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Güney sahili boyunca yüzeyde neredeyse yok denilecek kadar azalan müsilajın durumu, dronla da havadan görüntülendi. Sahilin temiz halini gören bazı vatandaşlar denize girdi, balık tuttu, deniz kenarında yürüyüş yaptı.

‘DURUM İYİYE GİDİYOR’

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, müsilajda azalma olduğunu söyledi. Bakterilerin de müsilajı parçaladığını belirten Ayaz şöyle konuştu: “Durum iyiye gidiyor. Şu anda Çanakkale Boğazı’nda azaldı, arka tarafta da Teke Burnu’ndan sonra Saroz’a doğru yok diyebiliriz. Gökçeada ve diğer adalarda da azaldı. Şu anda giderek azalıyor yalnız sularda bulanıklık var. Bu durum yağmurdan da parçalanan müsilajdan da kaynaklanıyor olabilir. Ondan tam emin değiliz. Önceden temmuz ayının ortalarına doğru azalacağını tahmin etmiştim, dediğim gibi de oldu.”

(Çanakkale, Lapseki)

10 BİN TON TOPLANDI

Twitter’daki hesabından açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz’da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik. 4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 6 bin 66 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 918 metreküp ve Yalova’da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık. Denetimlerimizin 27’nci gününde toplam; 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atıksu numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi’miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz” dedi.

‘ARTIK DENİZE GİRİYORUZ’

TATİL için İstanbul’dan Lapseki’ye gelen Yusuf Arat, önceleri müsilaj yoğunluğundan denize giremediğini, şimdi ise yüzeyde müsilajın çok az miktarda olduğunu belirterek, “İnşallah denizlerimiz daha temiz olur” dedi.

Kilitbahir mevkisinde balık avlayan Taylan Varoluş, müsilajın bölgede daha önce çok etkili olduğunu ifade ederek, “Eskisi gibi değil. Gelip balığımızı tutuyoruz, denizimize giriyoruz. Tamamen bitmiş değil ama umarız bu çalışmalarla müsilaj bitecek, etkisini yitirecek” diye konuştu.

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