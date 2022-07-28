Marmara'da temizlik devam ediyor... 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ çıkarıldı

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Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak ve deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ’Sıfır Atık Mavi’ projesini imzalayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde kirlilik oluşumunun önüne geçecek yatırımlara devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün iş birliğinde başlanan ’Hayalet Ağların Temizlenmesi’ projesi kapsamında çalışmalar rutin bir şekilde devam ediyor. Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve sürdürülebilirliğe büyük tehdit oluşturan hayalet ağ olarak da adlandırılan terk edilmiş ağların temizlenmesi kapsamında Marmara Denizi Marmara Adalar bölgesi kıyılarında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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SU ALTI CANLILIĞI ARTACAK

Çalışmalar sırasında 2 futbol sahası büyüklüğünde hayalet ağ, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı. Ekipler, deniz canlılarının yaşamı için büyük tehlike oluşturan hayalet ağların temizliğine düzenli olarak devam edileceğini bildirdi. Bu sayede denizlerin temizlenmesinin yanı sıra su altı canlılığının artırılması, suni resif oluşturulması, kırmızı mercanların korunması amaçlandığı belirtildi.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde, 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalarla Marmara Denizi’nde bulunan hayalet ağların temizlendiğini belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti.