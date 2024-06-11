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Marmara ve Ege kavrulacak

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#Meteoroloji#Marmara#Ege
Marmara ve Ege kavrulacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 07:00

Meteoroloji’den alınan bilgilere göre, Marmara ve Ege bölgelerinde hava sıcaklıkları bugünden itibaren hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak.

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Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada son tahminlere göre sıcaklıkların bugünden itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

45 DERECELER

İstanbul’da sıcaklık 34, Edirne’de 42, Kırklareli’de 37 dereceye kadar çıkacak.

İzmir önümüzdeki günlerde 38-40, Aydın 42-45, Manisa 41-45, Balıkesir 38-42  derecelerle kavrulacak. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları istendi. 

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#Meteoroloji#Marmara#Ege

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