Marmara ve Ege kavrulacak

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Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada son tahminlere göre sıcaklıkların bugünden itibaren daha da artacağı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri mevsim normallerinin 8 ila 12 derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Hafta sonu beklenen yağışla sıcaklıkların azalarak mevsim normalleri civarına inmesi bekleniyor.

45 DERECELER

İstanbul’da sıcaklık 34, Edirne’de 42, Kırklareli’de 37 dereceye kadar çıkacak.

İzmir önümüzdeki günlerde 38-40, Aydın 42-45, Manisa 41-45, Balıkesir 38-42 derecelerle kavrulacak. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları istendi.