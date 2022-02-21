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Marmara Üniversitesi öğrencilerinden kampüs protestosu

#İstanbul#Üniversite#Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi öğrencilerinden kampüs protestosu

MARMARA Üniversitesi'nin Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı Kampüsü'nün Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmesi bir grup öğrenci tarafından kampüs önünde protesto edildi.

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Boğaziçi Üniversitesi, kurumsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Marmara Üniversitesi'nin kullanımında olan Beykoz Göksu Mahallesi'ndeki Anadolu Hisari Kampüsü'nün kendilerine tahsis edildiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren bir grup öğrenci, devri gerçekleşen kampüs önünde toplanarak alınan kararı protesto etti. "Anadolu Hisarı Kampüsü Marmara Üniversitesi Öğrencilerinindir. Taşınamaz" yazılı pankart açan öğrenciler "Fakülte bizimdir, Kampüs bizimdir" sloganları attı.

Burada öğrenciler kısa bir basın açıklaması yaptı. Grup adına yapılan açıklamada, "Gece yarısı alınan kararla hiç bir üniversiteliye sorulmayan karar sonucu şu anda bulunduğumuz Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Boğaziçi Üniversitesi'ne tahsis edildi. Yıllardır bu fakültede bulunan öğrencilerin fakültesinin taşınmasına karar verildi. Üniversite öğrencilerinin yaşamlarının her noktada zorlaştığı böylesi bir dönemde öğrencilere sorulmadan alınan bu kararı Marmara Üniversitesi öğrencileri olarak reddediyoruz. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Üniversitelilerin yolunu kapatmayın. Biz bir çok zorlukla bu fakülteleri kazanmış öğrencileriz. Burası ile ilgili alınan kararlarda söz hakkımız olduğunu söyleyerek yetkililerden açıklama talep ediyoruz" denildi. Yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler kampüs önünden ayrıldı. Eylem boyunca polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

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#İstanbul#Üniversite#Marmara Üniversitesi

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