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Marmara için yağış uyarısı

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#Bayram#İstanbul#Sakarya
Marmara için yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için 'yağış' uyarısı yaptı.

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Bölgede kısa süreli ve yerel yağışlar etkili olacak. Arife ile bayramın 1'inci günü bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayramın 2'nci günü, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sakarya'nın güney ile doğusu, Kırklareli (Babaeski, Pehlivanköy ilçeleri), Edirne (Uzunköprü, Havsa ilçeleri) ve Tekirdağ Hayrabolu’da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bayramın 3'üncü günü ise bölgede hava, parçalı ve çok bulutlu olacak.

İSTANBUL BULUTLU

İSTANBUL'da da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Arife ile bayramın 1'inci günü, yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. Diğer günler ise İstanbul'un yağışsız geçeceği tahmin ediliyor.

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#Bayram#İstanbul#Sakarya

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