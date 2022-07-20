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Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

#Manisa#Göl#İklim
Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

MANİSA'da 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün kuruması sonrası işgal edilen araziyi korumak için İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komandolar, nöbet tutmaya başladı.

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Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti.

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip, tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçilerin arasında sık sık tartışmalar da yaşandı.

4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü de tutuklandı. Jandarma, olaylarda kullanılan 7 av tüfeği ve 1 tabancaya el koydu.

Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

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İŞGALCİ 80 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

Öte yandan Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'nın dron destekli denetimlerinde ise bugüne kadar 80 kişi suçüstü yakaladı. Marmara Gölü'nü işgal ettiği sırada yakalanan 80 kişiye, DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uygulandı, 123 kişi ise kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi.

Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı


Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplamda 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı.
Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı


İl Jandarma Komutanlığı da göl arazisi üzerinde yaşanan olaylar sonrası harekete geçti. Bölgede tedbirler artırılırken, jandarma komandolar gölde nöbet tutmaya başladı.
Marmara Gölü arazisini korumak için komandolar nöbete başladı

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#Manisa#Göl#İklim

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