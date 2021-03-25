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Gündem
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Marmara Bölgesi'nin doğusunda kar yağışı bekleniyor

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Marmara Bölgesi'nin doğusunda kar yağışı bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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