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Marmara Bölgesi’ne fırtına uyarısı

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#Marmara Bölgesi#Hava Durumu#Fırtına
Marmara Bölgesi’ne fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce (MGM) Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada; rüzgarın, bu sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde, (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), bölgenin batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul’un batı kesimlerinde) ise yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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#Marmara Bölgesi#Hava Durumu#Fırtına

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