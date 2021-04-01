Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı yağmur tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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