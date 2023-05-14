MARMARA BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI 2023 |Marmara Bölgesi'nde seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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Marmara Bölgesi’nde yaşayan milyonlarca seçmen bugün oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçim yasaklarının sona ermesiyle birlikte oy verileri Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları olarak ayrı ayrı hurriyet.com.tr adresinden yayınlanıyor. İşte, Marmara Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonuçları, oy oranları ve oy sayısı…

14 MİLYON 308 BİN 906 OY KULLANILDI

Marmara Bölgesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi için toplam 15 milyon 440 bin 498 oy kullanımı gerçekleşti. Marmara Bölgesi'nde Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova ilçeleri bulunuyor.

Milletvekili Seçim sonuçları şöyle:

BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

BİLECİK SEÇİM SONUÇLARI 2023

BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2023

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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2023

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI 2023

KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

KOCAELİ SEÇİM SONUÇLARI 2023

SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI 2023

TEKİRDAĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI 2023