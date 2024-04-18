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Markette çalışan husumetlisini tabancayla vurdu: O anlar kameraya yansıdı

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#Sakarya#Silahlı Saldırı#Market
Markette çalışan husumetlisini tabancayla vurdu: O anlar kameraya yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 11:54

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde R.A.’nın (47), çalıştığı markette husumetlisi A.Ö. (20) tarafından tabancayla vurulup yaraladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bugün polise teslim olan A.Ö.’nün, R.A.’yı marketin dışından vurduğu, ardından da yanına giderek yerde yatarken ateş etmeye devam ettiği görüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Göl Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi’nde bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Market personeli R.A., iş yerinde çalışırken, aralarında husumet olduğu iddia edilen A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan R.A. tedaviye alındı. Polis tarafından aranan A.Ö. ise bugün Sapanca Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu.

Bu arada saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerinin dışından R.A’yı tabancayla bacağından vurduğu, ardından da yanına gidip yerde yaralıyken ateş etmeye devam ettiği görüldü.

Markette çalışan husumetlisini tabancayla vurdu: O anlar kameraya yansıdı

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#Sakarya#Silahlı Saldırı#Market

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