Marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi marketler açık mı? İşte detaylar

Marketlerin kaçta açılıp kaçta kapandığı araştırılıyor. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri arasında marketler ile ilgili de bir karar yer aldı. Genelgeye göre, kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda marketler 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.