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Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

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Marketler kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
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Market çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değişiklik gösterdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam saat 21:00’de başlayacak. İşte market çalışma saatleri

Marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapandığı merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerine göre market çalışma saatleri de değiştirildi. Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’a kadar hizmet veriyor. İşte hafta sonu market açılış ve kapanış saati

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi marketler saat 10:00’da açılıyor ve 20:00’ye kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise market çalışma saatleri 10:00 ve 17:00 oluyor.

Aynı zamanda bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmıyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebiliyorlar.

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