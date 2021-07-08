Marimo nedir? Şans yosunu bakımı kolay mı?

Marimo ilk olarak 1820'lerde literatüre girmiştir. Şans yosunu, 1898'de Japon botanikçi Takiya Kawakami tarafından marimo olarak adlandırılmıştır. Mari, zıplayan bir oyun topudur. Mo, suda büyüyen bitkiler için genel bir terimdir.

Marimo kolonilerinin varlığı, rüzgarın neden olduğu akımların dinamik etkileşimi, ışık rejimi, göl morfolojisi, dip substrat ve sedimantasyon ile birlikte türlerin düşük ışık koşullarına adaptasyonuna bağlıdır.

Marimo'nun yuvarlak şekli, ara sıra onu döndüren yumuşak dalga hareketi ile korunur. Bunun için en iyi ortam, tabanı kumlu sığ göllerdir.

Marimo bakımı kolay bir canlıdır. Kavanozda veya fanusta baktığınız marimonuzun suyunu her hafta mutlaka değiştirmelisiniz, musluk suyu kullanabilirsiniz.

Su değişimi esnasında marimonuzu çevirirek yıkarsanız yuvarlak şeklini kaybetmemesini sağlarsınız. Su değişimi esnasında soğuk su tercih edin, hatta çok sıcak havalarda buzdolabına bile koyabilirsiniz. Ayrıca marimonuzu direkt güneş ışığından korumalısınız.

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