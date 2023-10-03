Maria Callas’ın hayatı beyaz perdeye taşınıyor: Başrolde iki dev isim

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Uluslararası Emmy Ödülü sahibi Haluk Bilginer, dev bir sinema filmi projesi için anlaşma yaptı. Usta oyuncu, Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ın hayatını konu alan ‘Maria’ adlı filmde rol alacak. Bilginer, filmde başrolü Hollywood sinemasının popüler ismi Angelina Jolie ile paylaşacak. Angelina Jolie’nin Maria Callas’a hayat vereceği filmde Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör ve işinsanı Aristotle Onassis rolünde seyirci karşısına çıkacak. Senaryosunu İngiliz senarist Steven Knight’ın yazdığı ‘Maria’da yönetmen koltuğuna Şilili yönetmen Pablo Larrain oturacak. Film, Maria Callas’ın 1970’lerde Paris’teki hayatını, Onassis ile ilişkisini ve sonrasında yaşadığı derin yalnızlığı beyazperdeye taşıyacak.

KENNEDY’NİN EŞİYLE DE EVLENDİ

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Yunan asıllı armatör ve işinsanı Aristotle Onassis, 1906’da İzmir’de dünyaya geldi. İlk evliliğinin sona ermesinin ardından Maria Callas’la uzun süreli bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiyi, suikast sonucu öldürülen eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için noktaladı. “Ari”, “Aristo” lakaplarıyla da tanınan ve dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Onassis, 1973’te meydana gelen bir uçak kazasında 24 yaşındaki oğlunu kaybetti. Bu kayıptan çok etkilenen işinsanı, 1975 yılında Paris’te, henüz 69 yaşındayken yaşamını yitirdi. Onassis’in ihanetiyle derinden sarsılan Maria Callas ise önce İtalya’ya, ardından Fransa’ya taşındı. Aşkını kalbinden söküp atamayan Maria Callas, büyük aşkı Aristotle Onassis’in ölümünden 2 yıl sonra, 52 yaşındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.