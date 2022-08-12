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Mare’de kendini patlatacaktı: Canlı bomba böyle yakalandı

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#Canlı Bomba#Suriye#Mare
Mare’de kendini patlatacaktı: Canlı bomba böyle yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 07:00

Suriye’de terörden temizlenen Azez’in Mare bölgesini kana bulayacak olan canlı bomba son anda kıskıvrak yakalandı. ‘Ebu Ali’ kod adlı Hasan Najjar’ın üzerinde 1.8 kilogram C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve düzenek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yapılan Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü’nün ortak operasyonuyla, Suriye’de terörden temizlenen güvenli alanlardan Azez’in Mare bölgesinde eylem hazırlığında olan “Ebu Ali” kod adlı Hasan Najjar adlı terörist yakalandı. Üzerinde 1.8 kilogram C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve düzenek ile çok sayıda mühimmat ele geçirilen Najjar’ın, sivillerin de olduğu kalabalık alanda kendisini patlatarak eylem yapmak istediği belirlendi.

SOYLU’DAN TEBRİK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından dün yapılan operasyonların bilgilerini şu sözlerle paylaştı: “(Suriye’deki operasyon) Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmayan, emniyet teşkilatımıza, emniyet istihbarat birimlerimize, jandarmamıza, Suriye Görev Gücü’ndeki kahraman evlatlarımıza tebrikler. (İstanbul’daki operasyon) Emniyet istihbarat ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze tebrikler. (Hakkâri’deki operasyon) Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz, gece yine boş durmadık, Çukurca Kazan Vadisi’nde, biri Turuncu kategoride 3 terörist etkisiz. Kahraman jandarmamıza tebrikler.”

 

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#Canlı Bomba#Suriye#Mare

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