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Mardin'i sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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#Mardin#Sağanak#Sel
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 14:34

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Artuklu, Ömerli ve Kızıltepe ilçelerinde birçok cadde ve sokak suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağışa hazırlıksız yakalananlar korunmak için iş yerlerine ve bina saçaklarının altına sığındı. Sürücüler de yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

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Ömerli ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye, itfaiye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesinde de etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçe sakini Abdulkadir Kerimoğlu, yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, “Burası Atatürk Mahallesi. Normalde insanlar buradan geçerek evlerine gidiyorlar. Şu an yağmur suyu ile dolmuş. Yetkililerin önlem alması gerekir” diye konuştu.

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#Mardin#Sağanak#Sel

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