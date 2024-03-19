Mardin'i sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

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Ömerli ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Belediye, itfaiye ve Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, su tahliyesi için çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesinde de etkili olan sağanakla cadde ve sokaklar suyla doldu. İlçe sakini Abdulkadir Kerimoğlu, yetkililerin önlem alması gerektiğini ifade ederek, “Burası Atatürk Mahallesi. Normalde insanlar buradan geçerek evlerine gidiyorlar. Şu an yağmur suyu ile dolmuş. Yetkililerin önlem alması gerekir” diye konuştu.