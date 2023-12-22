×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de zırhlı askeri araç şarampole devrildi

Güncelleme Tarihi:

#Zırhlı Araç#Kaza#Mardin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 13:55

Mardin'in Midyat ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen zırhlı araçtaki 2 asker yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, Mardin-Midyat kara yolu Şenköy mevkisinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, şarampole yuvarlandı. İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan araçtaki yaralı 2 asker, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılıp sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Zırhlı Araç#Kaza#Mardin

BAKMADAN GEÇME!