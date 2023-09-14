Mardin'de yirmi altı yıl arayla aynı günde, aynı yaşta şehit olan baba ve oğlu anıldı

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Ömerli ilçesinde 13 Eylül 1993’te güvenlik korucusu Mehmet Emin Emen, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. O dönem 11 yaşında olan oğlu Abdullatif Emen de babası gibi korucu oldu. Emen, 7 Eylül 2019’da PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Abdullatif Emen de 13 Eylül’de şehit oldu. Aynı tarihte ve aynı yaşta şehit olan baba ve oğlu, mezarları başında anıldı. Kırsal Kayaüstü Mahallesi’nde düzenlenen anmaya, Kaymakam Kerem Türker, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, ilçe protokolü ve şehidin yakınları katıldı. Törende Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Ardından şehitlerin ailesinin evine geçildi. Protokol, hem eşini hem de oğlunu kaybeden Bedia Emen’i ziyaret etti. Burada da şehitler için dua edildi.

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İlçe Kaymakamı Kerem Türker, "İkisi de ne acıdır ki aynı gün, farklı yıllarda olmasın rağmen aynı günde şahadet şerbetini içtiler. Peygamber efendimize komşu oldular. Allah onlardan, geri bıraktıklarından binlerce kez razı olsun. Onlar sayesinde buraya geliyoruz, rahat rahat köylerimizi ziyaret edebiliyoruz. Vatandaşlarımız özgürce burada çiftçiliğini yapıyor, hayvancılığını yapabiliyor. Tabi acı bir şey bizim için. Keşke olmasaydı ama ölümlerin en hayırlısını dilemek lazım. Aynı çatışmada bir özel harekat müdürümüzü de yine şehadete uğurladık. Onları anmak için şu an buradayız. Allah şahadetlerini kabul etsin. Geride kalanlara Allah sabrıcemil nasip etsin” dedi.

Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ da “Tabii bizim bu coğrafyamızda her dönem farklı bir kahramanlık hikayesi var. 'Şehit oğlu şehit' dediğimiz, aynı günde aynı yaşta şehit olan bir baba oğlunun burada farklı bir kahramanlık hikayesi var. Çok acıdır ama ne mutlu ki kanlarını dökerek yine vatanımızın birlik, beraberliği, devletin bekası için her dönem mücadele etmişler, gelecek nesillere de örnek olacak şekilde etmeye devam edecekler. Öncelik devletin birlik, beraberliği olduğunda kanlarını, canlarını dökecek noktada ki bir örnek de burası. Rabbim şahadetlerini kabul etsin” diye konuştu.

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Şehit Mehmet Emin Emen’in oğlu Abdurrahim Emen ise "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Bir tanesi ağabeyim, bir tanesi babam. Biz de onların yolundayız. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Gerekirse şehadet şerbetini içmeye hazırız inşallah. Toprağımız için, bayrağımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı. (DHA)