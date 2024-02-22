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Mardin'de yetmiş kilogram metamfetamin ele geçirildi

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#Mardin#Polis#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 10:48

Mardin'de polisin düzenlediği operasyonda 70 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisin şüphelileri takibi ise kameraya yansıdı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmada, Yeşilli ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin bulunduğu otomobil, takibe alındı. Polisleri fark edip, araçla kaçmaya çalışan şüpheliler, ekiplerin otomobilin önünü kesmesi ile yakalandı. O anlar kameraya yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; 36 kilo 400 gramı sıvı olmak üzere toplam 70 kilo 400 gram metamfetamin ve uyuşturucu yapımında kullanılan 28 kilo kimyasal madde ele geçirildi. İşlemleri sonrası şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararı serbest kaldı. Soruşturma sürüyor.

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#Mardin#Polis#Narkotik

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