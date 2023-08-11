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Mardin'de trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Beton mikseri şoförünü tabancayla bacağından vurdu

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#Mardin#Midyat#Trafik Kazası
Mardinde trafik kazası sonrası ortalık karıştı: Beton mikseri şoförünü tabancayla bacağından vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 14:38

Mardin'in Midyat ilçesinde M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle, Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Trafik kazası sonrası tekmeli yumruklu kavga çıktı. Abdülkadir D., kavga ettiği beton mikseri şoförü M.Y.’yi tabancayla bacağından yaraladı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki beton mikseriyle Abdulkadir D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası M.Y. ile diğer sürücü Abdulkadir D. ve babası S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

BETON MİKSERİ ŞOFÖRÜNÜ BACAĞINDAN VURDU

Çevredekiler tarafları ayırmak için kavgaya müdahale etti. Bu sırada Abdulkadir D. belindeki tabancayı çıkararak M.Y.’ye doğrulttu. Ancak tabanca tutukluk yaptı. Tekrar tetiği çeken Abdulkadir D., M.Y.'yi bacağından vurdu. Yaşananlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, Abdulkadir D. ile babası S.D. ise gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise serbest bırakıldı. 

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#Mardin#Midyat#Trafik Kazası

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