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Selim KAYA/MARDİN,(DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

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Mardin'de teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
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MARDİN'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda Bagok kırsalında araziye gizlenmiş 1 uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonunda Bagok kırsalı Dağiçi bölgesinde teröristlere ait uzun namlulu silah ve mühimmat olduğu bilgisi alındı. Bölgeye düzenlenen operasyonda yapılan aramada, araziye gizlenmiş 1 uzun namlulu silah ve bu silaha ait mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

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