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Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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#Mardin#Midyat#Silahlı Kavga
Mardinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 02:45

Mardin'in Midyat ilçesinde aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz (49) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Kırsal Ziyaret Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İdris Gündüz ile isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İdris Gündüz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Gündüz'ün cenazesi otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin soruşturmasında olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışları kapatan ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

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#Mardin#Midyat#Silahlı Kavga

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