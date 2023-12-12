×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de şehit olan asker, 55 yıl sonra memleketine defnedildi

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Niğde#Şehit
Mardinde şehit olan asker, 55 yıl sonra memleketine defnedildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 17:46

Mardin'de 55 yıl önce mayına basarak şehit olan Jandarma Er Mustafa Gürer'in Nusaybin ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin talebi üzerine, memleketi Niğde'ye getirilerek toprağa verildi.

Haberin Devamı

Niğdeli Jandarma Er Mustafa Gürer, 1968 yılında mayına basarak şehit oldu. Dönemin şartları nedeniyle memleketine götürülemeyen şehidin naaşı, Nusaybin ilçesinde defnedildi.

Mardinde şehit olan asker, 55 yıl sonra memleketine defnedildi

Aradan geçen yılların ardından Gürer'in kardeşlerinin talebi üzerine şehidin naaşı taşınarak memleketi Ulukışla ilçesine bağlı Porsuk köyüne getirildi.

Mardinde şehit olan asker, 55 yıl sonra memleketine defnedildi

Burada düzenlenen törene, Ulukışla Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ve ilçe protokolü katıldı. Şehidin cenazesi, duaların ardından toprağa verildi. 

Haberin Devamı

Mardinde şehit olan asker, 55 yıl sonra memleketine defnedildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Niğde#Şehit

BAKMADAN GEÇME!