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Mardin'de şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü sevgiyle yad ediyor

#Mardin#Derik#Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
Mardinde şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürkü sevgiyle yad ediyor

Mardin'in Derik ilçesinde 5 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, ilçede minnetle anılıyor.

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İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk, ilçe halkı tarafından unutulmuyor.

İlçede hem Kaymakamlık hem de Belediye Başkan Vekilliği yapan, devletin sağladığı imkanları vatandaşlarla buluşturan Safitürk, gerek çalışmaları gerekse halkla kurduğu sıcak ilişkiler dolayısıyla Deriklilerin gönlünü kazandı.

Derikliler, gönüllerinde iz bırakan Safitürk için her zaman dua ediyor, şehadetinin ardından ev ve iş yerlerine astıkları fotoğraflarını indirmiyor.

ADI ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAŞATILIYOR

Safitürk, ilçede yenilenen Kaymakamlık binasının bahçesine yapılan fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtı ile sık sık yad edilirken, adı Türkiye'nin dört bir yanındaki kütüphane, bulvar, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatılıyor.

Adına turnuvalar, festivaller düzenlenen Safitürk için bugüne kadar çok sayıda fidan dikildi, hayatı öğrencilerce tiyatro oyunu ile canlandırıldı.

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Yeni doğan birçok çocuğa Muhammed Fatih Safitürk'ün adı verildi.

ZEYTİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün, dünyaya tanıtılması hayalini kurduğu Derik zeytini için ise Mardin Valiliği, Kaymakamlık, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Dicle Kalkınma Ajansı ile Tarım ve Orman müdürlüklerince üreticiye önemli destek sağlandı.

Derikli üreticilerin de gayreti ile 35 bin 500 fidan ve ağaç toprakla buluşturulurken, Derik zeytininden elde edilen zeytinyağı, özel bir şirketin markasıyla gönderildiği İngiltere'de düzenlenen "Londra Uluslararası Zeytinyağları Yarışması"nda önceki yıl altın madalyaya, Japonya'da gerçekleştirilen "Japon Prize Uluslararası Yarışması"nda da ikincilik ödülüne layık görüldü.

Hem zeytine hem de yağına talebin arttığı ilçede, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır'ın öncülüğünde üretimin daha da yükselmesi için yeni projeler hazırlanıyor.

11 bin 661 dekar alanda 165 bin 200 ağaçta başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi 10'u aşkın zeytin çeşidinin yetiştiği ilçede, zeytin ağacının bir yıl bol, diğer yıl az ürün vermesi nedeniyle bu sene "yok yılı" yaşanmasına rağmen 500 ton rekolte bekleniyor.

"NE OLURSA OLSUN VATANDAŞA YARDIM ETME ÇABASI İÇERİSİNDEYDİ"

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Derik Kaymakamlığı personeli Mehmet Tutal, AA muhabirine, şehit Safitürk ile görev yaptığını, şehadetinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk gün gibi taze olduğunu söyledi.

Kaymakamlık bahçesindeki fotoğraf ve öz geçmişinin bulunduğu "Ağlayan Gül" anıtını her gördüklerinde duygulandıklarını vurgulayan Tutal, "Sabah geldiğimizde, akşam döndüğümüzde, mesai giriş ve çıkışlarımızda her daim Kaymakamımızı hatırlıyoruz. Her daim acısı yüreğimizde taptaze." dedi.

Tutal, Safitürk'ün ilçede herkes tarafından sevilen bir kaymakam olduğunu dile getirerek, şehidin herkesi bağrına bastığını, herkese yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

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"Derik'in unutmayacağı bir kaymakam oldu. Ne olursa olsun vatandaşa yardım etme çabası içerisindeydi. Bizim de öyle çalışmamızı istiyordu ve öyle talimat veriyordu. Onu hiçbir zaman unutmayacağız." diyen Tutal, Safitürk'e Allah'tan rahmet diledi.

"DERİKLİLER ONU HAYATTA UNUTMAZ"

Kanaat önderi Şükrü Cemiloğlu da ildeki vatandaşların Safitürk'e gönül bağını anlattı.

Şehidin iyi bir devlet adamı olduğunu dile getiren Cemiloğlu, "Onun gibisi zor bulunur. Derikliler onu hayatta unutmaz. Çocuklarının isimlerini ona vermişler. Allah onun hakkını yerde bırakmasın. 5 yıldır acısı içimizde, sağ olduğumuz müddetçe de devam edecek." diye konuştu.

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- Şehidin fotoğrafı 5 yıldır iş yerinde asılı

İlçede 40 yıldır esnaflık yapan Şehmus Güneş ise iş yerinde 5 yıldır şehidin fotoğrafının asılı olduğunu belirtti.

Şehit Safitürk'ün ilçede görev yaptığı sürece halka eşit davrandığını, vatandaşlar arasında fark gözetmeksizin çalıştığını anlatan Güneş, "5 yıl oldu, unutmadık, bundan sonra da unutmamız mümkün değil. Allah rahmet eylesin. Allah hakkını bırakmasın." ifadelerini kullandı.

"ONUN HATIRASINA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Şehit yakını Mehmet Dinç de güvenlik korucusu iki kardeşinin terör örgütü PKK'nın saldırıları sonucu şehit olduğunu belirtti.

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Safitürk'ün görev yaptığı süre zarfında şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadığını anlatan Dinç, "Onun hatırasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Şehit Kaymamamızı rahmetle anıyoruz, şehitlere çok sahip çıktı." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN İYİ HATIRLAYACAĞIZ, İÇİMİZDE YAŞATACAĞIZ"

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencisi Nalan Doğan da şehidin isminin yaşatıldığı okulda okumaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Şehidi hiç unutmadık, unutmayacağız. Onun bizim için yaptıkları az bir şey değil. Üniversiteye gidince de onu arkadaşlara anlatacağım. Her zaman iyi hatırlayacağız, her zaman içimizde yaşatacağız." ifadesini kullanan Doğan, ileride kaymakam olmak istediğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Derik#Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk

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