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Mardin'de odun toplayanlara silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

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#Mardin#Nusaybin#Ali Akpınar
Mardinde odun toplayanlara silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 15:44

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayanlara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ali Akpınar (56) öldü, Ö.Ş. (28) ise yaralandı.

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Nusaybin ilçesi kırsal Üçköy Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde odun toplayan kişilere kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Ali Akpınar ve Ö.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından bölgeye yakın olan Midyat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali Akpınar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce Nusaybin ilçesinde işçi Ali Akpınar'ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Nusaybin ilçesi Dibek Mahallesi'nde yol üzerinde orman budama işi yapan işçilere saat 10.58 sıralarında sivil giyimli kimliği belirsiz iki kişi tarafından yakın mesafeden tabanca ile silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında Nusaybin Orman İşletme Şefliği'ne bağlı budama işlerinde çalışan yükleniciye ait işçi Ali Akpınar yaralanmış olup, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olay güvenlik güçlerimizce tüm yönleriyle araştırılmaktadır" denildi.

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Mardinde odun toplayanlara silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

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#Mardin#Nusaybin#Ali Akpınar

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