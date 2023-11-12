Mardin’de minibüs eve daldı: 3 yaralı

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Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde M.A.A. yönetimindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, şoförün kontrolünden çıkarak bir eve girdi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 2 kişi ve evdeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.