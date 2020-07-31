MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
GeriGündem Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 31.07.2020 - 13:06,Son Güncelleme:

Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mardin'de menfeze tuzaklanan EYP imha edildi
Abone Olgoogle-news

MARDİN'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, PKK'lı teröristler tarafından Dargeçit ilçesindeki Kerboran kırsalında, asfalt yol üzerindeki menfeze el yapımı patlayıcı tuzaklandığı bilgisi edinildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada menfezde el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından, patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle