×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mardin'de maganda dehşeti! 1'i çocuk 7 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Derik#Maganda Havaya Ateş
Mardinde maganda dehşeti 1i çocuk 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 01:21

Mardin'in Derik ilçesinde, mahallede yapılan düğünde havaya açılan ateş sonucu 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Kırsal Göktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ömer Ç. (11), Özlem V. (29), Selman Y. (22), Gazal E. (18), Faike Y. (40), Narin T. (18) ve Ali E. (18), yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ömer Ç., Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mardin#Derik#Maganda Havaya Ateş

BAKMADAN GEÇME!