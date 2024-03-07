Mardin'de korkunç olay! 14 yaşındaki çocuğun üzerine inşaattan kapı düştü

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Olay dün akşam saatlerinde Kızıltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan, inşaat asansöründen düşen kapı yoldan geçen 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 14 yaşındaki çocuk, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan 14 yaşındaki çocuk, bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor. Kendini kaldırımdan caddeye atan 14 yaşındaki çocuğun üzerine kapı düşüyor. Görüntülerde bir kişi, çocuğa yardım etmek için yaklaşıyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.