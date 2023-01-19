Mardin'de katliam... 1 otomobil, 5 ölü! Son görüntüleri ortaya çıktı

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Olay, saat 01.00 sıralarında uluslararası İpekyolu’nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Irak’ın Duhok kentinden Diyarbakır’da muayene için randevu aldıkları hastaneye giden akraba 5 kişinin içinde bulunduğu Irak plakalı cipe, hareket halindeyken başka bir araçtan silahlarla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği cip, bir süre kontrolsüz olarak ilerledikten sonra kara yolu üzerinde durdu.

CİPİN YANINA GELİP, İKİNCİ KEZ ATEŞ ETMİŞLER

Araçlarından inen saldırganlar, cipin yanına gelerek, içindekileri kurşun yağmuruna tutup, kaçtı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, araçtaki Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa’nın (69) hayatını kaybettiği belirlendi. Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Chiman Shaheen Khalid de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Ahmed Jalaladeen İbrahim, yapılan müdahalesinin ardından Elazığ’a sevk edildi. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise otopsi için morga götürüldü.

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DİĞER YARALI DA KURTARILAMADI

Mardin'in Artuklu ilçesinde hareket halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ahmed Jalaladeen İbrahim de kurtarılamadı. Ölü sayısı 5’e çıkarken, İbrahim'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından İbrahim'in cenazesi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilecek, orada bekleyen 4 cenazeyle birlikte yakınlarına teslim edilip Irak'a götürülecek. Ölenlerin yakınlarının hastanedeki bekleyişi sürüyor.

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

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Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor. Haklarındaki iddiaları reddettikleri belirtilen şüphelilerin, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarından tespit edildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde de aramalar yapılıyor.

SINIR KAPISINDAN İTİBAREN TAKİP

Waheda Haedar Jasim ile oğlu Ahmed Jalaladeen İbrahim’in Diyarbakır’da hastaneden randevu aldıkları, saldırganların Habur Sınır Kapısı’ndan itibaren ciptekileri takip ederek, saldırıyı gerçekleştirdikleri üzerinde duruluyor.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Artuklu ilçesinde, seyir halindeki Irak plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölen 5 kişinin, Nusaybin'de mola verdikleri ve saldırıdan dakikalar önce dinlenme tesisindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Saat 23.44'te kaydedilen görüntülerde; Hındreen Abdullah Salih (39) ve Waheda Haedar Jasim'in (63), Chiman Shaheen Khalid'in (75) kolundan tutup vitrinlere baktığı, Abdullah Saleh Mustafa (69) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim'in (45) peş peşe tesise girdikleri, tesisten ayrılmalarının ardından 30 kilometre sonra saat 01.00 sıralarında saldırıya uğradıkları görülüyor.

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