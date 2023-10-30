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Mardin'de kahreden olay! Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kaldı

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#Mardin#Kızıltepe#Bisiklet
Mardinde kahreden olay Bisikletiyle tutunduğu traktörün altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 17:14

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktöre bisikletiyle tutunurken dengesini kaybederek römorkun altında kalan çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun kimliği henüz tespit edilemezken kazadan sonra kaçan traktör sürücüsü karakola giderek teslim oldu

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Kaza, 15.00 sıralarında Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Akziyaret Mahallesi yakınlarında Uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 13 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek çocuğu, iddiaya göre yoldan geçen traktöre bisikletiyle tutundu.

Bir süre bu şekilde ilerleyen çocuk, dengesini kaybedince römorkun altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmadığı için ismi öğrenilemeyen çocuk, hastane morguna götürüldü. Kazanın ardından kaçan traktör sürücüsünün karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Mardin#Kızıltepe#Bisiklet

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