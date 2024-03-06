Mardin'de kahreden olay! Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kızı ağır yaralı

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre Semire Aktürk, balkondan düşmek üzere olan görme engelli kızı Solin’i fark etti. Aktürk, kucağındaki erkek çocuğu Havvas Roni ile birlikte müdahale etmek istedi. Bu sırada anne ve 2 çocuğu balkondan düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne ve 2 çocuğu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aktürk ve oğlu Havvas Roni, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duran kalbi çalıştırılan ve yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Solin ise entübe edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ AKKOYUN: SORUŞTURMA BİZZAT TARAFIMDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (3) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Vali Akkoyun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün saat 11.40 sıralarında Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü katında ikisi çocuk 3 kişinin düşmesi olayıyla ilgili olarak emniyet müdürlüğü ve sağlık ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etmiştir. Sağlık ekiplerimizce söz konusu şahıslara ilk müdahale yapılıp hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Sağlık ekiplerimiz tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen 33 yaşındaki anne S.A. ve 5 yaşındaki oğlu H.R.A. hayatını kaybetmiştir. 7 yaşındaki kızının Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam etmektedir. Yaralı çocuğumuzun durumu ve olayla ilgili soruşturma bizzat tarafımdan takip edilmektedir. Bu elim olay sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğumuza da şifalar diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz da yaptığı açıklamada, Semire Aktürk'ün Kızıltepe Devlet Hastanesi Laboratuvar Teknisyeni olarak görev yaptığını belirterek, "Mesai arkadaşımız Semire Aktürk geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Haberin Devamı

‘İLK ÖNCE BİR ÇOCUĞU DÜŞÜYOR’

Kızıltepe ilçesinde Semire Aktürk (33) ile oğlu Havvas Roni Aktürk'ün (5) hayatını kaybettiği, kızı Solin Aktürk'ün (7) ağır yaralandığı olayda, yardıma koşan ilk kişilerden olan İsmet Ketboğa, o anları anlatarak, “Oradan geçerken bir vatandaşın bağırdığını gördük. Hemen olay yerine gittik. Bir bayan iki çocuğuyla yerde. Biz hemen 112’yi aradık. Sağlık ekipleri gelip ilk müdahaleyi yaptılar. Ondan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırdılar. Kızıltepe çok talihsiz bir olay yaşadı. Çocuklar görme engelliymiş. Galiba ilk önce bir çocuğu düşüyor. Ondan sonra ikinci çocuğu kucağındayken düşüyor. Allah rahmet eylesin” dedi.