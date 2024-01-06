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Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı! Kaçan şüpheliler aranıyor

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#Mardin#Artuklu#Silahlı Kavga
Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı Kaçan şüpheliler aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 17:10

Mardin’de, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı.

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Olay, öğleden sonra, Artuklu ilçesi Midyat kara yolu üzerindeki Kabala Mahallesi’nde meydana geldi. 9 Ekim 2023’te Faysal Duva’nın (57) öldüğü silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler arasında, tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kurşunların isabet ettiği A.A., A.D. (18) ve M.D. (35) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.A., ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, diğer yaralılar da çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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#Mardin#Artuklu#Silahlı Kavga

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