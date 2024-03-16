Mardin'de feci kaza! Tanker ile otomobil çarpıştı: Öğretmen hayatını kaybetti

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Alınan bilgilere göre, kırsal Doğançay Mahallesi mevkiinde M.T. (49) idaresindeki tanker ile Müdür Yardımcısı ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Yeşilyurt (29) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Yeşilyurt’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sıkıştığı yerde hayatını kaybeden Yeşilyurt’un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yeşilyurt'un cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, yaralı tanker şoförü M. T. ise ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.