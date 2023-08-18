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Mardin'de dehşete düşüren görüntüler: Yavru köpeği demir çubukla vahşice öldürdü

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#Mardin#Kızıltepe#Yavru Köpek
Mardinde dehşete düşüren görüntüler: Yavru köpeği demir çubukla vahşice öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 11:59

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde M.T., yerde yatan yavru köpeği, başına demir çubukla defalarca vurarak öldürdü. Korkunç olay sonrası şüpheli M.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Kızıltepe Kaymakamlığı olayla ilgili açıklama yaptı.

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Olay, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Taşlıca Mahallesi’nde meydana geldi. M.T., yerde yatan köpeği, başına demir çubukla defalarca vurdu.

BİR ÇOCUK ŞOKA GİRDİ

Bu sırada yoldan geçen biz kız çocuğu, olayın şokuyla yerinden kıpırdayamadı. M.T. çocuğa da bir şeyler söyleyip, köpeğin başına bir kez daha vurdu. Yavru köpek ölürken, korkunç olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardinde dehşete düşüren görüntüler: Yavru köpeği demir çubukla vahşice öldürdü

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini tespit ettikleri M.T.’yi adresinde gözaltına alındı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Kızıltepe Kaymakamlığı da açıklama yaptı. Açıklamada, “Mardin ili Kızıltepe ilçesi Taşlıca Mahallesi’nde M.T. isimli şahıs yavru köpeğe eziyet ederek öldürmesi ile ilgili Kızıltepe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’nun talimatıyla Kızıltepe İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Savcılığın talimatıyla şüpheli M.T., Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığınca evinde yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

Mardinde dehşete düşüren görüntüler: Yavru köpeği demir çubukla vahşice öldürdü

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M.T.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

 

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#Mardin#Kızıltepe#Yavru Köpek

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