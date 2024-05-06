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Mardin'de dehşet kamerada! Önce silahla vurdular, sonra tekme ve sopayla dövdüler

Güncelleme Tarihi:

#Mardin#Kızıltepe#Silahlı Saldırı
Mardinde dehşet kamerada Önce silahla vurdular, sonra tekme ve sopayla dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 11:59

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde husumetli iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı. Korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

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Olay, 4 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Mardinde dehşet kamerada Önce silahla vurdular, sonra tekme ve sopayla dövdüler

Bu arada kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inen S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer gruptan kişiler tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

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Olaya karışanların yakalanması için çalışma sürüyor.

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#Mardin#Kızıltepe#Silahlı Saldırı

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