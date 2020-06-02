Mardin'de 5 milyon TL değerinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmayla, Midyat ilçesinde kaçakçılar tarafından tarihi eserlerin yurt dışına çıkaracağı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekipler, yaptığı takip sonucu tarihi eser kaçaklığı yapan kişinin kimliğini tespit etti. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Polis ekiplerince şüphelinin adresinde yapılan aramalarda üzerinde farklı figürler bulunan ve Helenistik, Roma, Bizans ve İslami dönemlerinin nadir eserlerinden olan tarihte kullanılan ilk para örnekleri arasında yer alan Lidya dönemine ait elektron sikke, nadir bulunan Osmanlıca el yazması kitap, 33 altın gümüş ve bronz sikke, 10 altın, gümüş ve bronz yüzük, 23 altın, gümüş ve bronz küpe, 4 metal mühür, 2 kolye ucu, 2 metal bilezik, topraktan yapılmış pipo, insan figürlü bronz heykel başı ve taş ikon olmak üzere piyasa değeri 5 milyon TL olan 79 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, eserlerle ilgili Mardin Müze Müdürlüğü ekipler yaptıkları incelemede, tüm eserlerin tarihi eser niteliğinde olduğu ve ait olduğu dönemin en nadir eserlerinden olduğu bilgisinin alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.