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Mardin'de 4'ü çocuk 7 kişiyi yaralayan köpekte kuduz şüphesi

#Mardin#Derik#Köpek Saldırısı

Mardin'in Derik ilçesinde sokak köpeğinin saldırdığı 4'ü çocuk, 7 kişi, tedavileri ve kuduz aşıları yapılarak taburcu edildi. Belediye görevlilerinin yakalayıp, hayvan barınağına götürdüğü köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek. Köpek saldırısında kızı Kübra ile birlikte yaralanan Mülkiye Ölçer, "Kızımı kurtarmaya çalışırken köpek bana da saldırdı. Kızımın yüzü mahvoldu. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri suya düştü" dedi.

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Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Okuldan dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) , Kübra Ölçer (21), Mülkiye Ölçer (45) ile Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpek uzaklaştı, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

'KIZIMIN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ'

Üniversite sınavlarına hazırlandığını söylediği kızı Kübra'nın yüzünün parçalandığını ve bu yüzden bunalıma girdiğini belirten Mülkiye Ölçer, "Kızımı kurtarmaya çalışırken bana da saldırdı. İki elimden yaralandım. Köpeğin saldırmasıyla kızımın yüzü mahvoldu. Estetik yapılmasını istiyoruz, durumu çok kötü. Üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. Hayalleri suya düştü. Yetkililerin yardım etmesini istiyorum. Kızımın yüzü eski hale gelsin yeter. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

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'YÜZÜNDE ÖMÜR BOYU İZ KALACAĞINDAN KORKUYORUM'

Abdullah Çakı'nın annesi Sibel Çakı da (44), saldırıdan sonra çocuğunu kanlar içinde koşarken gördüğünü ve o an ne yapacağını bilemediğini ifade ederek, "Eve geldi, düştü bayıldı. Hemen hastaneye kaldırdık. Oradan Mardin Devlet Hastanesi'ne gönderildik. Plastik cerrahi doktoru ameliyatta olduğu için bizi Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Çocuğumun yüzüne dikişler atıldı. Benim çocuğumun yüzünde ömür boyu bir iz kalacağından korkuyorum. Ne olacak bunun sonu? Köpeklerin korkusundan çocuklarımı okula gönderemedim" diye konuştu.

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Çok korktuğunu ve titrediğini söyleyen Abdullah Çakı'nın ağabeyi, 6'ncı sınıf öğrencisi Hattap Çakı da korkudan okula gidemediklerini söyledi.

KUDUZ AŞILARI YAPILDI, KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Hastanede tedavileri tamamlanan 7 kişiye kuduz aşısı yapıldığını belirten İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların takibinin evlerinde devam edeceğini söyledi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, dün gece yaptığı aramalarda köpeği bulup yakaladı. Hayvan barınağına götürülen köpeğin kuduz olup olmadığı 10 günlük gözlem süresi içerisinde belirlenecek. 

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#Mardin#Derik#Köpek Saldırısı

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